Bir devir kapandı, Messi'den bir gol iki asistle veda. "Bu tatmini yaşatmamalıyız"

Messi veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Finalden bu yana geçen bu süre içinde, uzun uzun düşündükten sonra, Milli Takım’dan ayrılma kararımı hepinizle paylaşmak istiyorum… Bu karar ruhumu derinden yaraladı ve hâlâ da yaralıyor ancak artık zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son yıllarda değil, daha önceki dönemlerde de öyle. Bu forma için her zaman mücadele ettim ve her şeyimi verdim; size mutluluklar yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için.”