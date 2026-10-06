Bir devir saatler sonra kapanacak, izdiham yaşanacak. Son tangoya geri sayım
06.10.2026 08:51
Son Güncelleme: 06.10.2026 09:03
Lionel Messi, milli takım formasını bu gece son kez giyecek. Maç öncesi ve mücadele saatinde yüz binlerce kişi sokaklarda olacak.
Arjantin Milli Takımı efsanesine vedaya hazırlanıyor.
Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin son tangosu için geri sayım başladı.
Arjantin'in Benin'le karşılacağı veda maçı 7 Ekim 02.00'da oynanacak.
TARAFTARLAR BİRBİRLERİYLE YARIŞTI
Arjantin'e Maradona'dan sonra 10 numaranın büyüsünü yaşatan yıldız oyuncu, 21 yıllık döneme nokta koyacak.
Benin ile oynanacak hazırlık maçında milli takımda son kez sahne alacak Messi'ye veda etmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı.
BİLETLER 4 DAKİKADA TÜKENDİ
Başkent Buenos Aires'teki 85 bin kişilik Monumental Stadı'nda oynanacak maç için satışa çıkan biletler 4 dakikada tükendi.
39 yaşındaki yıldızın milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşlarının stadyumda olacağı maçta, özel koreografiler ve tören de yapılacak.
KARİYERİ
2005'te Budapeşte'te ilk kez giydiği formayı 21 sene boyunca taşıyan Messi, 207 maçta 125 gol attı.
Uzun yıllar başarıya ulaşamadığı Arjantin'de krizler yaşasa da, kariyerinin son perdesine ülkesini zirveye çıkardı.
2021'deki Copa Amerika'da Messi'yle ilke kupasını kaldıran Tangocular,, 2022'de Dünya Kupası'nı kazanarak 36 yıl sonra futbolun en büyüğü oldu.
ARJANTİN'İN İSTEĞİ FIFA'YA TAKILDI
Arjantin Futbol Federasyonu Lionel Messi’nin 10 numaralı formasını ömür boyu emekli etmek istediklerini açıklamıştı. Ancak bu hedef FIFA kurallarına takıldı.
Zira FIFA'nın resmi turnuva kurallarına göre, ülkeler kadrolarındaki oyunculara 1'den 26'ya kadar ardışık ve eksiksiz numara tahsis etmek zorunda.
Bu kural, formanın kalıcı olarak emekli edilmesini engelliyor.
Arjantin Maradona onuruna da 10 numarayı emekli etmek istemiş ve FIFA'ya başvurmuştu. Ancak FIFA bu talebi reddetmiş ve 10 numarayı Ariel Ortega giymişti.
MESSİ'NİN VEDASI
Messi veda mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Finalden bu yana geçen bu süre içinde, uzun uzun düşündükten sonra, Milli Takım’dan ayrılma kararımı hepinizle paylaşmak istiyorum… Bu karar ruhumu derinden yaraladı ve hâlâ da yaralıyor ancak artık zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son yıllarda değil, daha önceki dönemlerde de öyle. Bu forma için her zaman mücadele ettim ve her şeyimi verdim; size mutluluklar yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için.”
“Artık çok az zaman kaldı ve bazı dönemler sona eriyor; bu da benim için çok acı verici bir dönem. Milli Takım’da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen adadım, artık verecek başka bir şeyim kalmadı; üstelik arkamdan bu takımda yer almayı hak eden çok yetenekli gençler geliyor.”