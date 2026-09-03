Bir devir sona eriyor, Edin Dzeko kararını açıkladı

"Şehirlerimizin sokaklarında halkımın kutlamalarını görmek, futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz hediyeydi. Bu harika yolculuk boyunca yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek için zaman olacak. Şimdilik, İsveç'e karşı o gece orada olmanızı umuyorum. Böylece bir duyguyu daha paylaşabiliriz. Çünkü bu inanılmaz anların her birini birlikte yaşadık. Ülkemi temsil ettiğim son gecemi de tam olarak böyle yaşamak istiyorum. Hepiniz yanımda, çocukluğumdan beri sevdiğim ve hayatımın geri kalanında da sevmeye devam edeceğim formayı üzerimde taşıyarak."