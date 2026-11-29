Bir devrin sonu, gözyaşlarıyla veda. Fernando Muslera futbolu bıraktı
29.11.2026 09:14
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Copa Libertadores finalinin ardından aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
Arjantin ekibi Estudiantes'te forma giyen Fernando Muslera, 22 yıllık aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.
Uruguaylı file bekçisi, takımının Copa Libertadores finalinde Palmeiras ile karşılaştığı maçta son kez forma giydi.
Sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Estudiantes'te Muslera, müsabaka sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Palmeiras'tan bazı futbolcuların Muslera'yı teselli ettiği görülürken, tecrübeli file bekçisi kararını maçın ardından verdiği röportajda duyurdu.
"KONUŞMAKTA ZORLANIYORUM"
Muslera'nın memleketi Uruguay'ın başkenti Montevideo'da oynanan finalin ardından konuşan tecrübeli kaleci, "Son güne kadar mücadele etmiş olmanın verdiği mutlulukla ayrılıyorum." dedi.
Muslera şöyle devam etti:
"Alınan sonuç nedeniyle büyük bir burukluk yaşıyorum ancak bugünkü maça kadar sergilediğimiz mücadeleden memnunum. Çok mutlu ayrılıyorum. Sonuç ne olursa olsun kariyerimi noktalamak için harika bir yoldu. Estudiantes; benim evime, Uruguay'a, profesyonel kariyerime başladığım stadyuma geldi. Tribünler doluydu ve taraftarlar tüm güçleriyle destek verdiler. Şu an konuşmakta zorlanıyorum ama son güne kadar mücadele etmiş olmanın mutluluğuyla veda ediyorum."
"Bu konu zaten konuşulmuştu. Resmiyete dökmemiştim ama yönetim kuruluyla paylaşmıştım. Takım arkadaşlarıma, Juan Sebastian Veron'a ve şu an beni dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"
GALATASARAY'IN VEDA PAYLAŞIMI
Galatasaray'ın Fernando Muslera için paylaşımında ise şöyle denildi:
"Bazı isimler vardır; gösterdikleri performanslarla, kazandıkları kupalarla değil, temsil ettikleri değerlerle de tarihe geçer.
Nando, sen Galatasaray tarihinin en büyük kalecilerinden biri olmanın çok ötesinde, bu büyük ailenin unutulmaz bir parçası oldun.
Birlikte birçok kupa, zafer ve şampiyonluk kazandık. Sayısız kez kalemizi gole kapattın, nice zaferde başrol oynadın. Kaptanlığınla, karakterinle, aidiyetinle ve kulübümüze olan sevginle milyonların kalbinde yer ettin.
Bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Nice çocuğun hayallerine, nice taraftarın en güzel anılarına ortak oldun.
Bu formayla yazdığın tarih, yaptığın kurtarışlar ve yaşattığın mutluluklar asla unutulmayacak.
Sana sonsuz teşekkürler, Florya'nın son kaptanı. Futboldan sonraki yaşantında sana mutluluklar diliyoruz."
GALATASARAY KARİYERİ
Fernando Muslera, 2011 yazında 6 milyon 800 bin euro'luk bonservis bedeliyle Lazio'dan Galatasaray'a transfer oldu.
Tam 14 yıl boyunca sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Uruguaylı eldiven, Galatasaray formasıyla 551 maça çıktı. Muslera, bu maçlarda kalesinde 592 gol görürken 191 kez gole izin vermedi.
40 yaşındaki kaleci; Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Muslera, 2025 yazında Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'in yolunu tuttu.