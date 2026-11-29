Muslera'nın memleketi Uruguay'ın başkenti Montevideo'da oynanan finalin ardından konuşan tecrübeli kaleci, "Son güne kadar mücadele etmiş olmanın verdiği mutlulukla ayrılıyorum." dedi.

Muslera şöyle devam etti:

"Alınan sonuç nedeniyle büyük bir burukluk yaşıyorum ancak bugünkü maça kadar sergilediğimiz mücadeleden memnunum. Çok mutlu ayrılıyorum. Sonuç ne olursa olsun kariyerimi noktalamak için harika bir yoldu. Estudiantes; benim evime, Uruguay'a, profesyonel kariyerime başladığım stadyuma geldi. Tribünler doluydu ve taraftarlar tüm güçleriyle destek verdiler. Şu an konuşmakta zorlanıyorum ama son güne kadar mücadele etmiş olmanın mutluluğuyla veda ediyorum."

"Bu konu zaten konuşulmuştu. Resmiyete dökmemiştim ama yönetim kuruluyla paylaşmıştım. Takım arkadaşlarıma, Juan Sebastian Veron'a ve şu an beni dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"