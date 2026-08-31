Bir devrin sonu, Messi'den veda kararı

"Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahadan dinleyememeyi çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan sizi destekleyip arkanızda olacağım (iyi günde de, kötü günde de, hatta kötü günlerde daha da fazla). Her zaman yanımda olan, bu çok güzel ama zorlu yolculukta bana eşlik eden aileme teşekkür ederim. Birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve yöneticilere teşekkür ederim. Yaşadığım unutulmaz anıları ve anları kalbimde taşıyacağım."