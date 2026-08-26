Bir dönem Galatasaray'ın yıldızıydı, Süper Lig'e geri dönüyor
26.08.2026 19:34
Galatasaray formasıyla bir dönem dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed, yeniden Süper Lig'e geliyor.
Yaz transfer döneminde sürpriz imzalar atılırken, Süper Lig'de hareketlilik devam ediyor.
Birçok yıldız ismin bu sezon geldiği Süper Lig'de Konyaspor, dikkat çeken bir takviyeye hazırlanıyor.
KONYASPOR'A İMZA ATACAK
Yeşil-beyazlı ekibin, Nantes forması giyen Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmaya yaklaştığı öğrenildi.
L'Equipe'in haberine göre Konyaspor, golcü oyuncunun transferi konusunda Fransız kulübüyle anlaşma noktasına geldi.
Haberin devamında transferin yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği belirtildi.
Mısırlı futbolcu, 2021'in şubat ayında Zamalek'ten Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralanmış ve 2022 yazında 3 milyon 850 bin euro karşılığında bonservisiyle sarı-kırmızılılara geçmişti.
28 yaşındaki futbolcu daha sonra 2023 yazında 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Nantes'a transfer olmuştu.
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta 17 gol - 5 asistlik bir performans sergilemişti.