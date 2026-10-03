Bir dönem sona erdi, Edin Dzeko bıraktı

Maçın ardından ise Dzeko'nun eşi, çocukları, annesi ve babası da saha kenarına geldi. Takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan Dzeko, daha sonra tüm sahayı gezerek taraftarlara veda etti.

Bosna Hersek formasını 152 kez giyen Dzeko, ülkesi adına 73 gol kaydetti.