Bir dönem sona eriyor, Edin Dzeko bırakıyor

Dzeko, milli takım formasını giymenin kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirterek "Futbol oynayan her çocuk bir gün milli takımda forma giymek ister. Ben de hayallerimi gerçekleştirdim. Elimden gelenin en iyisini yaptım, ulaşabileceğim en üst noktaya ulaştım. Bu yüzden mutlu ayrılıyorum." diye konuştu.

Bilino Polje'nin kendisi ve milli takım için ayrı bir yeri olduğunu aktaran Dzeko, İsveç maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.