Bir tarafta sevinç diğer tarafta gözyaşı. Dramatik vedalar sonrası son 16 eşleşmeleri netleşti
04.07.2026 09:31
Avustralya, Yelil Burun Adaları ve Gana Dünya Kupası'na son veda eden ülkeler oldu. Sonuçların ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 takım belli oldu.
026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.
Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi ve Mısır ile eşleşti.
Kolombiya ise Gana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kolombiya, son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları bu üç maçla birlikte tamamlandı.
Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek, son 16 turuna kaldı.
Bu turda Asya'dan takım yer almazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.
FIFA DÜNYA KUPASI'NDA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Kanada - Fas
Paraguay - Fransa
ABD - Belçika
Portekiz - İspanya
Brezilya - Norveç
Meksika - İngiltere
Arjantin - Mısır
İsviçre - Kolombiya