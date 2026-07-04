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Bir tarafta sevinç diğer tarafta gözyaşı. Dramatik vedalar sonrası son 16 eşleşmeleri netleşti

04.07.2026 09:31

NTV - Haber Merkezi

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Avustralya, Yelil Burun Adaları ve Gana Dünya Kupası'na son veda eden ülkeler oldu. Sonuçların ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 takım belli oldu.

Bir tarafta sevinç diğer tarafta gözyaşı. Dramatik vedalar sonrası son 16 eşleşmeleri netleşti
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026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

 

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi ve Mısır ile eşleşti.

 

Kolombiya ise Gana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kolombiya, son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak.

Bir tarafta sevinç diğer tarafta gözyaşı. Dramatik vedalar sonrası son 16 eşleşmeleri netleşti 1
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları bu üç maçla birlikte tamamlandı. 

 

Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek, son 16 turuna kaldı. 

 

Bu turda Asya'dan takım yer almazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.

FIFA DÜNYA KUPASI'NDA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ 2
Anadolu Ajansı

FIFA DÜNYA KUPASI'NDA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Kanada - Fas

 

Paraguay - Fransa

Bir tarafta sevinç diğer tarafta gözyaşı. Dramatik vedalar sonrası son 16 eşleşmeleri netleşti 3
Anadolu Ajansı

ABD - Belçika
 

Portekiz - İspanya

Bir tarafta sevinç diğer tarafta gözyaşı. Dramatik vedalar sonrası son 16 eşleşmeleri netleşti 4
Anadolu Ajansı

Brezilya - Norveç
 

Meksika - İngiltere

Bir tarafta sevinç diğer tarafta gözyaşı. Dramatik vedalar sonrası son 16 eşleşmeleri netleşti 5
NTV

Arjantin - Mısır

 

İsviçre - Kolombiya