Bir tarafta sevinç diğer tarafta gözyaşı. Dramatik vedalar sonrası son 16 eşleşmeleri netleşti

026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi ve Mısır ile eşleşti.

Kolombiya ise Gana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kolombiya, son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak.