Bir ülke, Arda Güler kararıyla çalkalanıyor. "Mourinho cesaret edemedi, ne ekersen onu biçersin"
29.11.2026 09:03
Real Madrid'in evinde Alaves'e 2-1 mağlup olduğu maçta milli futbolcu Arda Güler'in oyundan çıkması taraftarların tepkisini çekti.
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Alaves oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Toni Martinez ve 61. dakikada Angel Perez kaydetti. Real Madrid'in tek sayısı ise 69'da Kylian Mbappe'den geldi.
Bu skorun ardından zirve yarışında ağır bir yara alan Real Madrid, 33 puanla 3. sırada yer buldu. Alaves ise 19 puanla 8. basamakta yer aldı.
ARDA GÜLER TEPKİSİ
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Genç futbolcu, 60. dakikada oyundan alınırken Santiago Bernabeu tribünlerinden teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki sesleri yükseldi.
Yerini Espi'ye bırakan Güler, direkt olarak kulübeye geçti ve yerini aldı.
Arda Güler'in oyundan çıkmasının ardından ise Alaves, Real Madrid karşısında farkı 2'ye yükseltti.
"MOURINHO CESARET EDEMEDİ"
İspanyol spor yorumcusu Julio Maldonado, Arda Güler'in oyundan alınmasıyla ilgili Mourinho'yu eleştirdi.
Maldonado, "Mourinho, Vinicius'u oyundan çıkarmaya cesaret edemedi ve Espí sahadayken Arda Güler'i yedek kulübesine oturtmak bir hataydı." dedi.
"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"
Marca gazetesi ise Arda Güler'in oyundan alınmasına yönelik, "Her şeyden önce bir soru sorulmalı: Real Madrid'in maçı kazanmak için iki gole ihtiyacı varken Mourinho neden Arda Güler'i oyundan çıkardı? Örneğin neden Vinícius'u değiştirmedi? Arda Güler sahadan çıktığı anda Alaves skoru 2-0 yaptı. Bazılarının dediği gibi, ne ekersen onu biçersin." yorumu yapıldı.
MOURINHO: "HİKAYE ARAMAYA GEREK YOK"
Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, "Arda Güler, oyuncu değişikliği kararına öfkelendi. Neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bence oynamak isteyen ve oyundan çıkarılan bir oyuncu için bu gayet normal. Bence bu son derece doğal ve eğer tarih yazmak istiyorsanız, yarın çok basit bir şey var, o da Real Madrid'in yenilgisi. Gerçek ve objektif bir hikaye varken, olmayan hikayeleri aramaya gerek yok: Real Madrid kaybetti."