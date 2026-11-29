Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, "Arda Güler, oyuncu değişikliği kararına öfkelendi. Neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bence oynamak isteyen ve oyundan çıkarılan bir oyuncu için bu gayet normal. Bence bu son derece doğal ve eğer tarih yazmak istiyorsanız, yarın çok basit bir şey var, o da Real Madrid'in yenilgisi. Gerçek ve objektif bir hikaye varken, olmayan hikayeleri aramaya gerek yok: Real Madrid kaybetti."