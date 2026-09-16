Bir ülke Arda Güler'i konuşuyor. "Her şey değişti, baş döndürücü"
16.09.2026 21:13
Arda Güler'in Elche maçındaki performansı övgü toplarken milli futbolcunun çıkmasından sonra takımın etkinliğinin düşmesi gündem oldu.
La Liga'da hafta içi mesaisinde Real Madrid'in Elche'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından İspanyol basını Arda Güler'in performansına geniş yer ayırdı.
Karşılaşmada şık bir serbest vuruş golü atan ve Maçın Oyuncusu (MVP) seçilen milli futbolcunun artık takımı için vazgeçilemez bir isim haline geldiği vurgulandı.
"ALTIN DEĞERİNDE BİR SOL AYAK"
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca, Arda'ya övgüler yağdırırken, oyundan alınmasının ardından takımın yaşadığı konsantrasyon kayıplarını eleştirdi. Gazete, Türk oyuncunun altın değerinde bir sol ayağa sahip olduğunu ve sahada Real Madrid'e hem yaratıcılık hem de düzen getirdiğini de vurguladı.
"ONUNLA BAŞKA, ONSUZ BAŞKA"
Maça geniş yer ayıran AS, "Güler vazgeçilmez: Onunla başka, onsuz başka" başlığını kullandı.
Arda'nın 68. dakikada oyundan alınmasının ardından Real Madrid'in performansındaki ciddi düşüşe ve rakibin geri dönüşüne dikkat çeken gazete, genç oyuncunun takımın saha içindeki dengesi için ne kadar kritik olduğunu vurguladı.
"BAŞ DÖNDÜRÜCÜ"
El Pais de Arda Güler'in sahada baş döndürücü bir oyuna yön verdiğini ve Elche savunması üzerinde sürekli bir baskı oluşturduğunu yazdı.
Gazete ayrıca, Arda'nın 90 dakika başına yakaladığı 8,3 kilit pas ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer aldığının altını çizdi.
"TAKIMIN PUSULASI"
LaSexta adlı özel televizyon kanalı da Arda Güler'in kalitesine vurgu yaptı.
Jude Bellingham'ın yokluğunda takımın "pusulası" haline geldiği vurgulanan Arda Güler'in, diğer oyuncuların 4-5 dokunuşta yaptığı işleri 1-2 dokunuşla hallettiği bellirtildi.
MOURINHO'NUN SÖZÜ HATIRLATILDI
Cadena SER'deki program yorumcuları da Mourinho'nun "Benim Madrid'im Arda ile daha iyi" sözlerine atıfta bulunarak, genç yıldızın her geçen gün takımdaki ağırlığını artırdığını aktardı.