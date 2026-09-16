Bir ülke Arda Güler'i konuşuyor. "Her şey değişti, baş döndürücü"

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca, Arda'ya övgüler yağdırırken, oyundan alınmasının ardından takımın yaşadığı konsantrasyon kayıplarını eleştirdi. Gazete, Türk oyuncunun altın değerinde bir sol ayağa sahip olduğunu ve sahada Real Madrid'e hem yaratıcılık hem de düzen getirdiğini de vurguladı.