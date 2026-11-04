Bir ülke Galatasaray-Stuttgart maçını konuşuyor. "Ateşler içinde umutsuzluk, sağır edici gürültü"
04.11.2026 10:15
Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Alman basınında dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve Devler Ligi'nde üst üste 2. kez kazanarak puanını 6'ya yükseltti.
Stuttgart ise bu sezon Avrupa'da ilk yenilgisini aldı.
Alman basını, Galatasaray'ın Stuttgart'ı mağlup ettiği karşılaşmayı mercek altına aldı.
İşte yapılan değerlendirmeler:
"AÇIKÇA SARSILDI"
Kicker: "Çifte darbe ve verimsizlik"
"Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı. Galatasaray karşısında erken gelen 2 golün ardından birçok net fırsat kaçtı. Tüm bunlar, coşkulu taraftarların sağır edici ıslıkları eşliğinde gerçekleşti. Galatasaray taraftarlarının sürekli yuhalamaları eşliğinde Stuttgart, hızlı bir şekilde gelen iki golle açıkça sarsıldı. Stuttgart oyunun kontrolünü ele geçirdi. Hızlı tempolu ancak gergin geçen maçta oyuna geri dönmekte zorlandı."
"KONTROLÜ KAYBETTİ"
ZDF: "Stuttgart, İstanbul'da Galatasaray'a mağlup oldu"
"Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini İstanbul'da Galatasaray'a karşı yaşadı. İkinci yarıdaki güçlü performansa rağmen Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Stuttgart, ev sahibi takımın amansız saldırıları karşısında giderek kontrolünü kaybetti."
"CEHENNEM ATEŞİNDE UMUTSUZLUK"
Bild: "Stuttgart, İstanbul'un cehennem ateşinde umutsuzluğa kapıldı"
"Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarıda Stuttgart, stadyumun atmosferinden tamamen etkilenmişti ve savunmada düzensiz bir görüntü sergiledi."
"EN İYİ FIRSATLARI BİLE DEĞERLENDİREMEDİ"
Der Spiegel: "Stuttgart, gergin atmosferde yenildi"
"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çok başarılı olan Stuttgart, Galatasaray'a mağlup oldu. Oldukça gergin bir atmosferde oynanan maçta en iyi fırsatlar bile değerlendirilemedi."
"SAĞIR EDİCİ GÜRÜLTÜ"
Sport1: "Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük gürültüde talihsiz bir yenilgi yaşadı"
"VfB Stuttgart, İstanbul'un gürültülü atmosferinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı. İkinci yarıda güçlü bir performans sergilemesine rağmen Galatasaray'a 2-0 yenilen Stuttgart, savunma ve hücumda yine zayıflıklar gösterdi. Maç, başlama düdüğünden itibaren yüksek bir yoğunlukla geçti ve beklendiği gibi Galatasaray taraftarlarının çıkardığı sağır edici gürültü sürekli olarak eşlik etti."
"BAŞ AĞRISI YAŞATTI"
SPOX: "Stuttgart, sağır edici gürültü fırtınasında mağlup oldu"
"Maç boyunca atmosfer son derece gürültülüydü ve sonuç muhtemelen Stuttgart'a baş ağrısı yaşattı. İstanbul'un ateşli atmosferinde Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 2-0 mağlup olarak, son 16 turuna doğrudan katılma hedefinde gerileme yaşadı."