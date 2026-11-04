Bir ülke Galatasaray-Stuttgart maçını konuşuyor. "Ateşler içinde umutsuzluk, sağır edici gürültü"

Sport1: "Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük gürültüde talihsiz bir yenilgi yaşadı"

"VfB Stuttgart, İstanbul'un gürültülü atmosferinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı. İkinci yarıda güçlü bir performans sergilemesine rağmen Galatasaray'a 2-0 yenilen Stuttgart, savunma ve hücumda yine zayıflıklar gösterdi. Maç, başlama düdüğünden itibaren yüksek bir yoğunlukla geçti ve beklendiği gibi Galatasaray taraftarlarının çıkardığı sağır edici gürültü sürekli olarak eşlik etti."