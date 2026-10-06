Bir ülkenin dilinde Montella var. "Kriz, tehlike, rolü sorgulanıyor"
06.10.2026 12:27
Son Güncelleme: 06.10.2026 12:27
A Milli Takım'ı 3-1 mağlup eden İtalya'da skorun etkileri konuşulurken, millilerin teknik direktörü Vincenzo Montella da manşetlerde yer aldı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya deplasmanına çıkmıştı.
Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabakadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Bu skorun ardından grupta 4'te 0 yapan ve henüz puanı bulunmayan millilerde eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Vincenzo Montella yer aldı.
İtalyan basınında mücadele değerlendirilirken, Montella'nın da geleceğine dair dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Öne çıkanlar şöyle:
"TÜRKİYE KRİZ İÇİNDE"
Tuttomercato: "Kriz içindeki Türkiye, Vincenzo Montella'nın rolünü sorgulamaya başladı. Çalhanoğlu, Yıldız ve Güler'in yokluğunda İtalyan teknik direktörün yönettiği milli takım oldukça hareketli bir hücumla karşılık vermeye çalıştı. Türkiye, Aral Şimşir'in golüyle beraberliği yakaladı ancak üst üste yediği gollerle dördüncü mağlubiyetini aldı."
"MONTELLA'YI ZOR DURUMDA BIRAKTI"
ANSA: "Mancini, eski kadronun bir kısmını zihinsel olarak toparlamak aynı zamanda milli takımı yeniden inşa etmek, rotasyonları genişletmek için yeni bir jenerasyonu geliştirmek ve test etmek açısından faydalı olduğunu gösterdi. İtalya maçı kazandı ve Bologna'ya cezalı Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve sakat Hakan Çalhanoğlu olmadan gelen Montella'yı zor durumda bıraktı."
"GÖREVİ ARTIK TEHLİKEDE"
Sportmediaset: "Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito'nun golleri Mancini'ye bir galibiyet daha kazandırdı ve Montella'yı puansız bıraktı. Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü'nün pozisyonu artık gerçekten tehlikede."
"İTALYA'YA HEDİYE OLDU"
La Gazzetta della Sport: "Scamacca ilk yarıyı güçlü bir voleyle açtı. Montella'nın milli takımı ikinci yarıda Aral Şimşir'in golüyle eşitliği sağladı. Calafiori'nin kafa vuruşu ve Pio Esposito'nun yakın mesafeden attığı golle İtalya galibiyeti perçinledi. Ayrıca Fransa'nın Belçika karşısındaki zaferi, Azzurri için büyük bir hediye oldu."