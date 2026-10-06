Bir ülkenin dilinde Montella var. "Kriz, tehlike, rolü sorgulanıyor"

ANSA: "Mancini, eski kadronun bir kısmını zihinsel olarak toparlamak aynı zamanda milli takımı yeniden inşa etmek, rotasyonları genişletmek için yeni bir jenerasyonu geliştirmek ve test etmek açısından faydalı olduğunu gösterdi. İtalya maçı kazandı ve Bologna'ya cezalı Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve sakat Hakan Çalhanoğlu olmadan gelen Montella'yı zor durumda bıraktı."