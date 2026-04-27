Bir ülkeyi karıştıran olay. VAR odasına gizlice girdi, hakemlerle gizli kod oluşturdu ve her şey ortaya çıktı

La Repubblica'nın haberine göre İtalya'nın Lissone şehrindeki özel bir odada tüm maçları canlı olarak takip eden VAR hakemlerinin yanına yetkisi olmadan giren kişi tespit edildi.

Serie A ve B'deki hakem atamalarından sorumlu Gianluca Rocchi'nin izinsiz olarak VAR odasına girdiği aktarıldı.