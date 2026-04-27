Bir ülkeyi karıştıran olay. VAR odasına gizlice girdi, hakemlerle gizli kod oluşturdu ve her şey ortaya çıktı
27.04.2026 17:43
Son Güncelleme: 27.04.2026 18:17
Selim Başeğmezer
Dünya futbolunda VAR sisteminin işleyişi tartışmaları da beraberinde getirirken, dikkat çeken bir olay yaşandı.
İtalya futbolunda ülkenin gündemine damga vuran bir olay yaşandı.
VAR hakemlerinin belirli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğine dair jest ve işaretlerin yer aldığı gizli kod ortaya çıktı.
VAR ODASINA GİREN KİŞİ TESPİT EDİLDİ
La Repubblica'nın haberine göre İtalya'nın Lissone şehrindeki özel bir odada tüm maçları canlı olarak takip eden VAR hakemlerinin yanına yetkisi olmadan giren kişi tespit edildi.
Serie A ve B'deki hakem atamalarından sorumlu Gianluca Rocchi'nin izinsiz olarak VAR odasına girdiği aktarıldı.
GİZLİ KOD ORTAYA ÇIKTI
Haberin devamında Rocchi'nin, VAR hakemlerine bazı pozisyonlarda verilecek kararlara müdahale etmek amacıyla gizli bir kod oluşturduğunun ortaya çıktığı yazıldı.
Açılan soruşturmada gizli kodlarda yer alan hareketlerde kaldırılmış elin "Müdahale etme" anlamına, sıkılmış bir yumruğun ise "Müdahale edin" anlamına geldiği belirtildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Hakemlerin odada bulunduğu andan itibaren herhangi biriyle iletişim kurması ya da telefon kullanmasının yasak olduğu ve oda içerisindeki her şeyin kayıt altında bulunması nedeniyle bu kodun geliştirildiği ifade edildi.
Bu durum sonrasında Milano Savcılığı'nın açtığı soruşturmada Gianluca Rocchi'nin spor dolandırıcılığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldığı ve gözaltına alındığı belirtilirken, VAR sisteminin eski sorumlularından Andrea Gervasoni'nin de görevinden uzaklaştırıldığına yer verildi.
"ORTA HAKEMİ MANİPÜLE ETTİ"
Soruşturmada üç suçlamanın yer aldığı ifade edilirken, 1 Mart 2025'te Udinese ile Parma arasında oynanan maçta orta hakemin VAR hakemi Daniele Paterna'yı etkilediği iddia edildi.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Paterna'nın Udinese'ye penaltı verilmesi için bir sebep olmadığını söylediği ancak aniden kararını değiştirdiği görüldü. Paterna'nın ağız okumasında "Penaltı mı?" dediği ve saha hakemi Fabio Maresca'yı manipüle ettiği öne sürüldü.
KARARA ROCCHI MÜDAHALESİ
Hakem Maresca'yı pozisyonu monitörden incelemesi için davet eden Paterna'ya Rocchi'nin eliyle dokunduğu ve kararın bu şekilde değişmesini sağladığı aktarıldı.