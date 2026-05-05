Bir yıl daha Galatasaray forması giyecek. Sözleşmesi otomatik olarak uzadı
05.05.2026 18:09
NTV - Haber Merkezi
Mario Lemina 1 yıl daha Galatasaray forması giyecek. Gabonlu futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak uzadı.
Lemina'nın sözleşmesindeki bir yılda resmi maçların yüzde 60'ında as kadroda yer alma maddesi devreye girdi.
Bu sezon 32. kez bir maça ilk 11'de başlayan Lemina bu şartı Samsunspor mücadelesinde karşıladı.
Böylece 32 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon da Galatasaray forması giymesi kesinleşti.
Lemina, 2025 yılında Premier Lig ekibi Woltes'tan transfer edilmişti.
Lemina için 2 milyon 500 bin bonservis ödenmişti.
PERFORMANSI
Lemina bu sezon toplam 40 maçta 2 gol attı, 2 de asist yaptı.