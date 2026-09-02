Bir zamanlar Avrupa'yı zorluyordu, 2. Lig'e eksi 24 puanla başlayacak

Geride kalan sezonda 1. Lig'i eksi 57 puan, eksi 147 averajla sonuncu bitiren Adana Demirspor, 2. Lig'e düşmüştü.

Bir dönem Süper Lig'deki performansı, şehre getirdiği yıldız futbolcular ve Konferans Ligi için ön eleme oynamasıyla adından söz ettiren Adana Demirspor'a FIFA'dan bir ceza daha geldi.