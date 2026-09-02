Bir zamanlar Avrupa'yı zorluyordu, 2. Lig'e eksi 24 puanla başlayacak
02.09.2026 16:30
Bir dönem Süper Lig'deki performansı dikkat çeken ve Avrupa kupaları için eleme dahi oynayan Adana Demirspor'a puan silme cezası geldi.
Geride kalan sezonda 1. Lig'i eksi 57 puan, eksi 147 averajla sonuncu bitiren Adana Demirspor, 2. Lig'e düşmüştü.
Bir dönem Süper Lig'deki performansı, şehre getirdiği yıldız futbolcular ve Konferans Ligi için ön eleme oynamasıyla adından söz ettiren Adana Demirspor'a FIFA'dan bir ceza daha geldi.
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana ekibine toplam dört dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna eksi 24 puanla start verecek.