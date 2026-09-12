"Bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" demişti. İstifa nedenleri ortaya çıktı

Göreve geldiği günden itibaren Fred’in kalacağını açıklayan, Talisca’nın da çok çalışkan bir oyuncu olduğunu belirtmesine rağmen iki futbolcuyla yollar ayrıldı.

Kartal’ın bu iki ayrılığın ardından yakın çevresine kendi kadro planlamasını yapamadığını savunduğu öğrenildi.