"Bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" demişti. İstifa nedenleri ortaya çıktı
12.09.2026 09:22
Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizinin perde arkası ortaya çıktı. İşte süreçte tüm yaşananlar...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından sarı lacivertliler, 65 yaşındaki çalıştırıcının görevde kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de Kartal'ı istifaya götüren sebepler ve süreçte yaşananlar ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Kartal'ın eski Fenerbahçeli futbolcuların olumsuz yorumları karşısında yönetimin sessiz kalması sebebiyle uzun süredir rahatsız olduğu öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının iki futbolcunun gidişi nedeniyle kadro planlaması yapamadığını savunduğu bildirildi.
İKİ FUTBOLCUNUN GÖNDERİLMESİ KRİZ YARATTI
Göreve geldiği günden itibaren Fred’in kalacağını açıklayan, Talisca’nın da çok çalışkan bir oyuncu olduğunu belirtmesine rağmen iki futbolcuyla yollar ayrıldı.
Kartal’ın bu iki ayrılığın ardından yakın çevresine kendi kadro planlamasını yapamadığını savunduğu öğrenildi.
KARTAL-YILDIRIM GÖRÜŞMESİ
Kartal ile başkan Aziz Yıldırım arasında geçen görüşmede tecrübeli çalıştırıcının “Hakkımda söylenenler beni altüst etti.” dediği öne sürüldü.
Kartal'ın “Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni altüst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim." dediği başkan Yıldırım'ın ise “Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa’da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başı. Sonuna kadar arkandayım bunu böyle bil." diyerek destek olduğu iddia edildi.
"BİZİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN ‘EKİBİ ZAYIF’ DİYORLAR"
Kartal, Lyon maçının ardından şu sözlerle siteme etmişti:
“Objektif eleştiriye açığız ama linçlemek, itibarsızlaştırmak, yalan yanlış haberler... Buna karşıyım. 99 puanı da bu ekiple aldım, bugün de bu ekiple kazandık. Bizi itibarsızlaştırmak için ‘Ekibi zayıf’ diyorlar.”
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında dün akşam Roma ile karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
DEVAM KARARI RESMİ OLARAK AÇIKLANDI
Oğuz Çetin, Kartal ile görüştü ancak bu toplantı sonrası tecrübeli çalıştırıcı istifa kararından vazgeçmedi.
Gün içerisinde Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yollarının ayrıldığına dair iddialar da ortaya atıldı.
Daha sonra Aziz Yıldırım, Kartal ile kulüp binasında bir araya geldi.
Yapılan görüşmede Yıldırım'ın Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi ve kulüpten devam kararı resmi olarak duyuruldu.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
İsmail Kartal'ın kararına sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, “İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor." demişti.
Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini belirtip “Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!” ifadelerini kullanmıştı.