Borç 1 milyar TL'yi aştı | 112 yıllık kulüp kayyum istedi, taraftar tepkili: "Yazıklar olsun sana İzmir"
01.08.2026 11:43
İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'da borç, 1 milyar TL'yi aştı. Başkan Sinan Kanlı, pazartesi günü mahkemeye başvurarak yönetime kayyum atanmasını isteyeceklerini açıkladı. Taraftar, "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın." pankartıyla tepki gösterdi.
İzmir'de Cumhuriyet öncesi 1914 yılında kurulan ve Fuar Şehirleri Kupası'na katılan ilk Türk takımı olan, müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan Altay, 4 yıl önce Süper Lig'de mücadele ederken, şimdilerde amatörün eşiğine kadar geriledi.
Süper Lig'de 42 sezon mücadele edip, yeşil sahalarda aldığı başarılı sonuçlarla, “Büyük Altay’” olarak anılan İzmir ekibi tarihinin en karanlık dönemine girdi.
Geçen sezon 3'üncü Lig'de son hafta kümede kalmayı başaran Altay, yeni sezon öncesi umutsuzluğa sürüklendi.
Eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle son yıllarda FIFA'dan puan silme cezaları alan Altay'ın borcu 1 milyar TL'yi aştı.
Yönetim bulamayan kulüpte başkan Sinan Kanlı, pazartesi günü mahkemeye başvurarak yönetime kayyum atanmasını isteyeceklerini açıkladı.
Transfer yasağı süren ve kadrosu büyük ölçüde dağılan siyah-beyazlılarda A Takım, belirsizlik nedeniyle antrenmanlara başlayamadı.
Yönetime kayyum atanmasının ardından kulüpte yeniden genel kurul sürecine girilmesi bekleniyor.
VAHDETTİN HEYAL: SİZE BU ZEVKİ YAŞATMAYACAĞIM
Altay'da 28 Mayıs-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında başkanlık görevini üstlenen Yüksel Gürüz'ü yatırımcı sıfatıyla destekleyen Vahdettin Heyal, kulübü sahipsiz bırakmayacaklarını dile getirdi.
Kulübün kapısına kilit vurulmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Heyal, "İş biraz uzayacak. Biz de yönetimi kayyumdan alacağız. Size bu kulübün kapısına kilit vurdurma zevkini bu can bu bedende olduğu sürece yaşatmayacağım. 112 yıllık tarihi yok ettirmeyeceğim." dedi.
VAHDETTİN HEYAL: SİZE BU ZEVKİ YAŞATMAYACAĞIM
Altay'da 28 Mayıs-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında başkanlık görevini üstlenen Yüksel Gürüz'ü yatırımcı sıfatıyla destekleyen Vahdettin Heyal, kulübü sahipsiz bırakmayacaklarını dile getirdi.
Kulübün kapısına kilit vurulmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Heyal, "İş biraz uzayacak. Biz de yönetimi kayyumdan alacağız. Size bu kulübün kapısına kilit vurdurma zevkini bu can bu bedende olduğu sürece yaşatmayacağım. 112 yıllık tarihi yok ettirmeyeceğim." dedi.
"YAZIKLAR OLSUN SANA İZMİR"
Altaylı taraftarlar kulübün içinde bulunduğu zor durum nedeniyle sitemkar bir pankart hazırladı.
Manavkuyulular adlı taraftar grubu, "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın" yazılı pankartla yaşananlara tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar sanal medyada pankartla ilgili yapılan paylaşımlara beğeni ve yorumlarıyla destek verdi.
Altay taraftarları, "Bu pankart sadece bir grup tarafından yapılmadı. Bu pankart tüm Altay sevdalıları, cefakarları, taraftarları için yapıldı. Vakit susma vakti değil. Artık şahıs adı değil Altay'ın adı önemli. Başka Altay Spor Kulübü yok. Lütfen 112 yıllık koca çınara sahip çıkın." ifadelerine yer verdi.