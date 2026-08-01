Borç 1 milyar TL'yi aştı | 112 yıllık kulüp kayyum istedi, taraftar tepkili: "Yazıklar olsun sana İzmir"

Altaylı taraftarlar kulübün içinde bulunduğu zor durum nedeniyle sitemkar bir pankart hazırladı.

Manavkuyulular adlı taraftar grubu, "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın" yazılı pankartla yaşananlara tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar sanal medyada pankartla ilgili yapılan paylaşımlara beğeni ve yorumlarıyla destek verdi.

Altay taraftarları, "Bu pankart sadece bir grup tarafından yapılmadı. Bu pankart tüm Altay sevdalıları, cefakarları, taraftarları için yapıldı. Vakit susma vakti değil. Artık şahıs adı değil Altay'ın adı önemli. Başka Altay Spor Kulübü yok. Lütfen 112 yıllık koca çınara sahip çıkın." ifadelerine yer verdi.