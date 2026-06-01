Borussia Dortmund'dan ortalığı karıştıran açıklama. Fenerbahçe ve Guirassy için her şey tersine döndü

01.06.2026 16:47

Son Güncelleme: 01.06.2026 16:54

Selim Başeğmezer

Fenerbahçe'de başkan adaylarının anlaştığı iddia edilen Serhou Guirassy için Almanya'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Fenerbahçe'de tüm gözler, 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olan seçime çevrildi.

 

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, transfer çalışmalarına açıklamalarda bulunmuştu.

 

Safi, "Guirassy ile Nisan 23’ünde ben kendim de görüştüm. Yine yarın da görüşeceğiz. Bu kardeşiniz onu alacak inşallah." demişti.

 

Yıldırım ise "İki santrforla anlaştık, yakın zamanda açıklarız." ifadelerini kullanmıştı.

Borussia Dortmund'dan Serhoy Guirassy'nin adının sıkça anılması ve anlaşmaya varıldığına dair iddiaların ortaya çıkması, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

 

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda Gineli golcüyle ilgili konuştu.

Ricken, "Serhou için herhangi bir teklif almadık. Onu göndermeyi de düşünmüyoruz. Geçtiğimiz iki sezonda Borussia Dortmund için değerini etkileyici bir şekilde kanıtladı." şeklinde konuştu.

 

Gazetede yer alan haberde Bundesliga ekibinin Guirassy'i 40 milyon euro'yu aşan bir bonservis teklifinin gelmesi halinde bırakacağı kaydedildi.

Bu sezon Dortmund formasıyla 46 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 22 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

