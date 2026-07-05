Brezilya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu
05.07.2026 16:37
Son Güncelleme: 05.07.2026 16:53
Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Norveç ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Vinicius Junior ve Haaland gibi yıldızları karşı karşıya getirecek olan mücadelede iki takımda kazanmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Brezilya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya çeyrek finale yükselme mücadelesinde Norveç ile kozlarını paylaşacak. Dünyaca ünlü yıldızları karşı karşıya getirecek olan mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ise belli oldu. Peki, Brezilya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BREZİLYA-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Brezilya, Norveç ile ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadı'nda bu akşam saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Brezilya: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vini Jr.
Norveç: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa