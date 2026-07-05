Brezilya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Norveç ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Vinicius Junior ve Haaland gibi yıldızları karşı karşıya getirecek olan mücadelede iki takımda kazanmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Brezilya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?