Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde
06.07.2026 01:48
Son Güncelleme: 06.07.2026 02:20
Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Haaland'ın iki müthiş golüyle Brezilya'yı deviren Norveç tur atladı. Nyland'ın kalesinde devleştiği maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu.
2026 Dünya Kupası'nda, daha önce 5 kez kupayı kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, son 16 turunda karşı karşıya geldi.
Final maçına da ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Norveç 3'üncü dakikada Berg'le golü buldu ancak ofsayt kararı çıktı.
14'üncü dakikada Brezilya, VAR kararıyla penaltı kazandı. Guimaraes'in vuruşunda Norveç kalecisi Nyland, gole izin vermedi. Devreye golsüz beraberlikle girildi.
79'da Norveç, dünya yıldızı Haaland'ın müthiş kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
90'da sahneye yine Haaland çıktı, skoru 2-0'a getirdi.
Brezilya'da sakatlık sonrası maçlarda kısa süreler alan yıldız futbolcu Neymar, 67. dakikada oyuna girdi ve 90+10'da Brezilya'nın tek golünü penaltıdan attı.
Maç bu skorla sona erdi ve Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçta Norveç kalecisi Orjan Nyland adeta kalesine duvar ördü.
Norveç'in yıldızı Haaland, Brezilya'ya attığı 2 golle turnuvanın gol krallığında 7 golle Messi ve Mbappe ile zirveye ortak oldu.
Norveçli futbolcular galibiyeti yine Viking küreği şovuyla kutladı.
Başta Neymar olmak üzere Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu.
Norveç, çeyrek finalde Meksika-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.
1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.