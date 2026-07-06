Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.