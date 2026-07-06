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Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde

06.07.2026 01:48

Son Güncelleme: 06.07.2026 02:20

AA

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Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Haaland'ın iki müthiş golüyle Brezilya'yı deviren Norveç tur atladı. Nyland'ın kalesinde devleştiği maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu.

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde
Reuters

2026 Dünya Kupası'nda, daha önce 5 kez kupayı kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 1
Reuters

Final maçına da ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Norveç 3'üncü dakikada Berg'le golü buldu ancak ofsayt kararı çıktı.

 

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 2
Reuters

14'üncü dakikada Brezilya, VAR kararıyla penaltı kazandı. Guimaraes'in vuruşunda Norveç kalecisi Nyland, gole izin vermedi. Devreye golsüz beraberlikle girildi.

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 3
Reuters

79'da Norveç, dünya yıldızı Haaland'ın müthiş kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

 

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 4
Reuters

90'da sahneye yine Haaland çıktı, skoru 2-0'a getirdi.

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 5
Reuters

Brezilya'da sakatlık sonrası maçlarda kısa süreler alan yıldız futbolcu Neymar, 67. dakikada oyuna girdi ve 90+10'da Brezilya'nın tek golünü penaltıdan attı.

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 6
Reuters

Maç bu skorla sona erdi ve Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçta Norveç kalecisi Orjan Nyland adeta kalesine duvar ördü. 

 

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 7
Reuters

Norveç'in yıldızı Haaland, Brezilya'ya attığı 2 golle turnuvanın gol krallığında 7 golle Messi ve Mbappe ile zirveye ortak oldu.

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 8
Reuters

Norveçli futbolcular galibiyeti yine Viking küreği şovuyla kutladı. 

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 9
Reuters

Başta Neymar olmak üzere Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu.

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 10
Reuters

Norveç, çeyrek finalde Meksika-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.

 

Brezilya'yı eleyen Norveç çeyrek finalde 11
Reuters

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.

 

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