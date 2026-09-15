Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor, şikeyi gözyaşlarıyla itiraf etti

Eguez şu açıklamayı yaptı:

"Futbolu kirlettiler. Futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Manuel Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler. Kalecim bunu sahada söyleyebildi. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorumluları yakalayın! Lütfen suçluları yakalayın ve hapse atın. Bu kadar olmaz."