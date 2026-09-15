Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor, şikeyi gözyaşlarıyla itiraf etti
15.09.2026 09:06
Son Güncelleme: 15.09.2026 09:49
Ölüm tehdidi aldığını açıklayan kaleci, 35 dakikada 3 gol yedi ve oyundan alındı.
Bolivya Ligi yine skandalla gündemde.
Guabira maçı 6-0 kaybetti, 35 dakikada 3 gol yiyen kaleci Manuel Ferrel, birkaç dakika sonra oyundan çıktı.
Bolivya Ligi'nde yer alan Guabira takımının kalecisi Ferrel'in maçtan önce ölüm tehdidi aldığı açıklandı.
Olayın ardından kaleci Ferrel ve Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez kameralar karşısına geçti.
Gözyaşlarını tutamayan Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve gerçeği itiraf etti.
"ÖLÜMLE VE AİLESİYLE TEHDİT ETTİLER"
Eguez şu açıklamayı yaptı:
"Futbolu kirlettiler. Futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Manuel Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler. Kalecim bunu sahada söyleyebildi. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorumluları yakalayın! Lütfen suçluları yakalayın ve hapse atın. Bu kadar olmaz."
DİĞER SKANDALLAR: -33 PUAN
Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen bir futbolcunun, ölen kardeşinin kimliğini çaldığı ortaya çıkmıştı.
Kimlik hırsızlığıyla milli takıma kadar yükselen Diego Montano suçu ortaya çıkınca iki yıl futboldan men edilirken, takımına 33 puan silme cezası, kulüp yöneticilerine de 3'er yıl hak mahrumiyeti verilmişti.
MAÇLAR GEÇERSİZ SAYILMIŞTI
Bolivya Ligi'nde geçtiğimiz yıllarda bitime 9 hafta kala şike tespit edildiği için iptal edilmişti.
Bir kulüp başkanının ses kayıtlarına ulaşılmıştı.
24 haftada oynanan tüm maçlar geçersiz sayılmıştı.