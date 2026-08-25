Bundesliga'dan geliyor, "Beşiktaş'ın yeni transferi" diyerek duyuruldu
25.08.2026 16:23
Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, hücum hattına bir takviye daha yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Transferde şu ana kadar Salih Özcan, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Kassoum Ouattara, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi önemli isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken siyah-beyazlılar, hücum hattına bir takviye daha yaptı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen kanat oyuncusu Ernest Poku ile anlaşmaya vardı.
Haberin devamında Alman ekibiyle de anlaştığı belirtilen siyah-beyazlıların, satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Opsiyonun toplamda 25 milyon euro'yu bulacağı bildirildi.
Ayrıca 22 yaşındaki futbolcunun 26 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı.
Leverkusen formasıyla şu ana kadar 45 maçta süre alan sağ kanat oyuncusu, 5 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.