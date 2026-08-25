Bundesliga'dan geliyor, "Beşiktaş'ın yeni transferi" diyerek duyuruldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Transferde şu ana kadar Salih Özcan, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Kassoum Ouattara, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi önemli isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken siyah-beyazlılar, hücum hattına bir takviye daha yaptı.