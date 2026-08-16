"Bunu kim aldı" diyen Aziz Yıldırım gönderdi. 5 yıllık imzaya 25 milyon euro

Aziz Yıldırım seçim döneminde "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı?"demiş ve ardından bu sözlerine açıklık getirmişti.

Yıldırım, "Santrfor yok. Santrfor olarak alınan isim iyi oyuncu ama benim eleştirdiğim bonservisi. Çocuğu getirdiniz, santrfor bu dediniz ve ateşe attınız. Belki 1-2 sene sonra çok iyi olacak" diye konuşmuştu.