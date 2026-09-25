Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü. Resmen açıklandı
25.09.2026 10:57
Teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK, Burak Yılmaz'ın göreve getirildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Çorum FK'da sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu.
RESMEN AÇIKLANDI
Çorum FK'nın Uçar sonrası Abdullah Avcı ile görüşme yaptığı ancak sonuca varamadığı iddia edilmişti.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.
Bildiride şöyle denildi:
"Hoş Geldin Burak Yılmaz!
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır.
Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz."