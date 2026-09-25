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Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü. Resmen açıklandı

25.09.2026 10:57

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK, Burak Yılmaz'ın göreve getirildiğini açıkladı.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü. Resmen açıklandı
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Çorum FK'da sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı.

 

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

RESMEN AÇIKLANDI 1
Anadolu Ajansı

RESMEN AÇIKLANDI

Çorum FK'nın Uçar sonrası Abdullah Avcı ile görüşme yaptığı ancak sonuca varamadığı iddia edilmişti.

 

Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü. Resmen açıklandı 2
Anadolu Ajansı

Bildiride şöyle denildi:

 

"Hoş Geldin Burak Yılmaz!

 

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır.

 

Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz."

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü. Resmen açıklandı 3
Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta geçici olarak teknik direktörlüğe başlayan Yılmaz, daha sonra sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev almıştı.

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