Buruk: Milli araya hem puan hem de oyun olarak mutlu giriyoruz
07.11.2026 21:56
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amedspor galibiyeti sonrası oyun ve puan olarak iyi bir durumda milli araya girdiklerini söyledi.
"GOL ATMAK SEVİNDİRİYOR, GOL YEMEK ÜZÜYORé
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası galibiyeti şu sözlerle yorumladı: "Maç öncesi konuştuklarmızla sahadakiler farklı değildi. Rakip 2 forvetle maça başladı ve sağ beklerini de öne çıkardılar ama ilk yarı onları iyi savunduk. İki gol attık. İkinci yarı 3-0'dan sonra tartışmalı bir faulden gol yedik ve ardından rakip 2. golü de atınca maç başka yere geldi. 4-2'den sonra ise 5'i de bulabilirdik. Gol atmak sevindiriyor, yemek ise üzüyor. Ama bu zeminde bu dönemi çok iyi geçtık. Sakatlıklar da oldu. Rafa'nın inşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontroller yarın olacak. Oyun olarak da puan olarak da bu dönemi çok mutlu bitirdik."
"REKORLAR TAKIMIN TARAFTARLA BÜTÜNLEŞMESİ İLE GELİYOR"
İç sahadaki son 41 lig maçında 38 galibiyet ve 3 beraberlikle kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmeleri için ise Buruk, "Geldiğimden beri iç sahada sadece 2 yenilgi var. Biz hazırlanıyoruz ama büyük Galatasaray taraftarının performansı var. Takımımızın oyunu ve saha içindeki atmosferi birlikte yaratıyoruz. Bu rekorlar da öyle geliyor. Kazanmak için birçok maçı oynadığımız, sadece 2 mağlubiyetimiz var, bu 5. sene. Dış sahada da önemli maçlar oynadık ve çok fazla galibiyet aldık. Hep kazanmaya oynuyoruz ve karşılığında rekorları kırmaya çalışıyoruz. Ana hedef şampiyonluk..." yorumunu yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın başına gelen Sergen Yalçın ile ilgili de iyi dileklerini ileten Okan Buruk, "Sergen Hoca için hayırlı olmasını diliyorum. Telefonla görüştük. Geçtiğimiz günlerde karşılaştık, konuştuk. 2 tane zor maç oynanacak. İyi başlamadık ama Sergen Hoca için bu 2 maç hazırlık olacak. Ondan sonrası, bir sonraki turnuvanın maçları ana hedef diyebileceğimiz maçlar olacak. Oyuncularımızla da konuştuk. Milli takım onlar için çok farklı, gidecekler ve en iyisini yapmaya çalışacaklar. Sergen Hoca ve ekibine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı