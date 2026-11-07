Buruk: Milli araya hem puan hem de oyun olarak mutlu giriyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası galibiyeti şu sözlerle yorumladı: "Maç öncesi konuştuklarmızla sahadakiler farklı değildi. Rakip 2 forvetle maça başladı ve sağ beklerini de öne çıkardılar ama ilk yarı onları iyi savunduk. İki gol attık. İkinci yarı 3-0'dan sonra tartışmalı bir faulden gol yedik ve ardından rakip 2. golü de atınca maç başka yere geldi. 4-2'den sonra ise 5'i de bulabilirdik. Gol atmak sevindiriyor, yemek ise üzüyor. Ama bu zeminde bu dönemi çok iyi geçtık. Sakatlıklar da oldu. Rafa'nın inşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontroller yarın olacak. Oyun olarak da puan olarak da bu dönemi çok mutlu bitirdik."