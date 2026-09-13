"Bütün tuşlara bastı olmadı" Spor yazarları Trabzonspor için ne dedi?

"Topla oynama kandırmacası"

"Fabinho, ilk yarıda oyunda hiç yoktu; ikinci yarıda hücumda şutlarıyla kendini gösterdi. Direkten dönen topu maçın 56’daki kırılması olabilirdi. Yine Salah’ın özellikli oyunuyla sonuca gitmek isteyen bordo mavililerde maçı ele alma başarısının altında doğru oyuncu değişikleri kadar, Konya’nın savunmaya çekilmesinin de etkisi vardı. Kaleci Bahadır’ın performansına da şapka çıkarmalı. 4 maçlık yenilgi serisinin sonunda İlhan Palut’un öğrencilerinin bu tutumu son derece anlaşılabilir.

5 maçta 7 puan alabilen, ligin iddialı ekibi Trabzonspor için Galatasaray mücadelesi ister-istemez çok kritik hale geldi. Olası yenilgide 11 puan kaybetmiş olmak, camia için karanlık bir tablo oluşturabilir. İlk yarıdaki Trabzonspor’dan ziyade, ikinci yarıdaki bordo mavililer Galatasaray önünde daha iddialı olabilir." (Mehmet Ayan - Hürriyet)