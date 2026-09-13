"Bütün tuşlara bastı olmadı" Spor yazarları Trabzonspor için ne dedi?
13.09.2026 09:17
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un performansını spor yazarları değerlendirdi.
"Bütün tuşlara bastı, olmadı"
“Dakikalar 70’i gösterirken, Hüseyin Çimşir deyim yerindeyse puan için bütün tuşlara bastı. Saviola ve Franculino’yu oyuna alarak çift santrfora döndü. Ancak karşısında iyi kapanan ve skoru korumak için savaşan bir Konyaspor vardı. İlhan Palut son 15 dakikada yorgunluk belirtileri gördüğü isimleri değiştirerek, Trabzonspor baskısına daha dirençli olmayı denedi. Konyaspor’da gecenin kahramanı kaleci Bahadır yaptığı kurtarışlarla kariyer maçı oynadı… Bordo-Mavililer bu sonuçla üst üste ikinci deplasmanından da puansız dönerek taraftarını üzdü. Konyaspor ise puansız çıktığı maçta, ilk puanını ilk galibiyetini 5. maçında alırken mücadele gücü ve inancıyla göz doldurdu…” (Tunç Kayacı - Fanatik)
"Sert mesaj"
"Geçen haftaki galibiyetin kalıcı bir değişimden çok güçlü bir reaksiyon olduğu Konya’da adeta tescillendi. Birçok oyuncu tanınmaz haldeydi. Trabzonspor bu ritimle oynayamaz, bu oyunu taraftarına da kabul ettiremez. İlhan Palut ise kadro kalitesi farkına rağmen aklı, sabrı ve takım disipliniyle hoca farkını ortaya koydu. Artık mesele yalnızca kaybedilen üç puan değil. Teknik direktör konusu yeniden ve ivedilikle masadadır. Ben Trabzonspor’un Galatasaray maçına çıkarken, en kötü ihtimalle yeni teknik direktörünü tribünde vitrine koyacağını düşünüyorum. Çünkü Konya’daki oyun bir mağlubiyetten fazlasını söyledi: Bu takımın beklemeye değil, yönlendirilmeye ihtiyacı var." (Olcay Çakır - Fanatik)
"Fabinho ve Ozan ikilisi çok ağır kaldı"
“Fabinho ve Ozan ikilisi, Konyaspor'un karşı ataklarında rakibe basmakta ve alanı kapatmakta çok ağır kaldı. Geçen sezonki basan, ikili mücadele kazanan, takımı öne iten, o dirençli orta saha şu an ne yazık ki yok! İkinci yarıda skoru değiştirmek adına yoğun bir baskı kurmalarına rağmen Konyaspor kalecisini geçmeyi başaramadılar. Fabinho'nun direkten dönen topu, Bahadır'ın mükemmel kurtarışları, Konya'yı ayakta tuttu. Sonuç, topa sahip olmasına rağmen orta alandaki yumuşaklığın ve üretkenlik sorununun ortadan kaldırılması, bir takım kimliğiyle sahada yer alınması gerekiyor.” (İskender Günen - Milliyet)
"Gerekirse Salah’ı da alacaksın!"
"Avantajını cansiperane korumak isteyen Konyaspor ve kalecisi Bahadır’ın direnişi, Çanakkale savunması gibiydi. Notlarıma düşen 6 net pozisyonun karşılığı beraberlik sayısını engelledi.
Bazıları söyleyeceklerime kızabilir. Fikrim net; Trabzonspor’un acil ihtiyaçları arasında kötü oynadığında Salah gibi bir yıldızı kulübeye çekebilecek teknik direktöre duyduğu iradedir. Çimşir onu sahada tutmak adına takımın en verimli oyuncusu Aral’ı çıkararak beni şaşırttı." (Cemal Ersen - Milliyet)
"Yakışmadı size çocuklar"
"Anlıyoruz maçın hemen başında yediğiniz hatalı gol ayarınızı kaçırmış, moralinizi bozmuş, oyun düzeninizi yerle bir etmiş olabilir tamam da koca doksan dakikada koca Trabzonspor’un ikinci yarıda iki tane pozisyon ( Fabinho’nun kafa topu direkte patladı, uzaktan attığı şutu kaleci Bahadır çıkardı) bulması, istenilen mücadeleyi etmemesi yenilir yutulur gibi değil! Bu oyun, bu mağlubiyet yakışmadı size çocuklar hem de hiç yakışmadı! (Aksal Yavuz - Milliyet)
"Topla oynama kandırmacası"
"Fabinho, ilk yarıda oyunda hiç yoktu; ikinci yarıda hücumda şutlarıyla kendini gösterdi. Direkten dönen topu maçın 56’daki kırılması olabilirdi. Yine Salah’ın özellikli oyunuyla sonuca gitmek isteyen bordo mavililerde maçı ele alma başarısının altında doğru oyuncu değişikleri kadar, Konya’nın savunmaya çekilmesinin de etkisi vardı. Kaleci Bahadır’ın performansına da şapka çıkarmalı. 4 maçlık yenilgi serisinin sonunda İlhan Palut’un öğrencilerinin bu tutumu son derece anlaşılabilir.
5 maçta 7 puan alabilen, ligin iddialı ekibi Trabzonspor için Galatasaray mücadelesi ister-istemez çok kritik hale geldi. Olası yenilgide 11 puan kaybetmiş olmak, camia için karanlık bir tablo oluşturabilir. İlk yarıdaki Trabzonspor’dan ziyade, ikinci yarıdaki bordo mavililer Galatasaray önünde daha iddialı olabilir." (Mehmet Ayan - Hürriyet)