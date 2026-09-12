Can Uzun fırtına gibi esti, Frankfurt'u sırtında taşıdı
12.09.2026 18:24
Milli futbolcu Can Uzun'un golleriyle yıldızlaştığı maçta Frankfurt, Mainz'ı mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Mainz ile Frankfurt karşı karşıya geldi.
Mewa Arena'da oynanan müsabaka Frankfurt'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Burkardt ile 9 ve 60. dakikalarda Can Uzun kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 89. dakikada Tietz'den geldi.
Mainz'da Nadiem Amiri, 43. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Bu skorun ardından bu sezon ilk kez kazanan Frankfurt, puanını 4'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Mainz ise 4 puanla 6. basamakta yer buldu.
CAN UZUN'DAN DUBLE
Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 87. dakikada yerini Amaimouni'ye bıraktı.
Genç futbolcu, attığı 2 golle takımının 3 puana uzanmasında büyük pay sahibi oldu.
Mücadelenin 9. dakikasında sağ kanattan gelişen hızlı hücumda ceza sahasına giren Burkardt'ın içeriye çevirdiği topu rahat pozisyonda tamamlayan Uzun, takımını 1-0 öne geçirdi.
Daha sonra 60. dakikada organize gelişen Frankfurt atağında ise Götze'nin asistinde şık bir tek vuruş yapan Can Uzun; kendisinin 2, takımının ise 3. golünü kaydetti.