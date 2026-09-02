"Can Uzun harekatı" Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Eylül 2026 spor haberleri)
02.09.2026 06:12
2 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENER'DE CAN HAREKATI - FANATİK
Fenerbahçe, UEFA listelerinin verileceği son günde 20 yaşındaki Milli yıldız için Frankfurt'la masaya oturacak.
Yönetim, uzun vadeli ödeme planıyla dev bir teklif hazırlıyor.
ORTA SAHAYA İKİ ADAY - AKŞAM
Real Madridli Camavinga için şartları zorlayan Galatasaray, bu transferden sonuç alamazsa Inter'den Hakan Çalhonoğlu için harekete geçecek.
Cimbom bu takviye ile transferi bitirecek.
SİLTANEN SEFERİ - FOTOMAÇ
Rios'u elinden kaçıran Beşiktaş, İsveç ekibi Djurgarden'ın 19 yaşındaki oyuncusu Matias Siltanin için düğmeye bastı.
ÇOK ADAY VAR - SABAH
Trabzonspor Fatih Tekke ile yolları ayırdı. Yeni hoca için çalışmalar başladı.
Antonio Conte, Conceiçao, Vitor Pereira, Arda Turan, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimleri listede yer alıyor.