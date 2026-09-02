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"Can Uzun harekatı" Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Eylül 2026 spor haberleri)

02.09.2026 06:12

NTV - Haber Merkezi

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2 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

FENER'DE CAN HAREKATI - FANATİK
Anadolu Ajansı

FENER'DE CAN HAREKATI - FANATİK

Fenerbahçe, UEFA listelerinin verileceği son günde 20 yaşındaki Milli yıldız için Frankfurt'la masaya oturacak. 

 

Yönetim, uzun vadeli ödeme planıyla dev bir teklif hazırlıyor. 

ORTA SAHAYA İKİ ADAY - AKŞAM 1
Anadolu Ajansı

ORTA SAHAYA İKİ ADAY - AKŞAM

Real Madridli Camavinga için şartları zorlayan Galatasaray, bu transferden sonuç alamazsa Inter'den Hakan Çalhonoğlu için harekete geçecek. 

 

Cimbom bu takviye ile transferi bitirecek. 

SİLTANEN SEFERİ - FOTOMAÇ 2
Sosyal Medya

SİLTANEN SEFERİ - FOTOMAÇ

Rios'u elinden kaçıran Beşiktaş, İsveç ekibi Djurgarden'ın 19 yaşındaki oyuncusu Matias Siltanin için düğmeye bastı. 

ÇOK ADAY VAR - SABAH 3
Anadolu Ajansı

ÇOK ADAY VAR - SABAH

Trabzonspor Fatih Tekke ile yolları ayırdı. Yeni hoca için çalışmalar başladı. 

 

Antonio Conte, Conceiçao, Vitor Pereira, Arda Turan, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimleri listede yer alıyor.