Casusluk skandalının ardı arkası kesilmiyor. Meğer sadece Hull City'i izlememişler

21.05.2026 14:23

Championship finalinden ihraç edilen Southampton'ın Hull City dışındaki takımları da izlediği öne sürüldü.

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton hakkında play-off finalinden ihraç edilmesinin ardından 3 takımın daha antrenmanını gizlice izlediğine yönelik yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

"ÜÇ TAKIMI DAHA İZLEDİ" İDDİASI

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre İngiltere Futbol Federasyonu, Southampton'ın Championship'te mücadele eden üç takımın daha antrenmanlarını gizlice izlediğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlattı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Öte yandan Southampton'ın play-off finalinden ihraç edilme kararına yaptığı itiraz reddedilmişti. Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden ihraç edilmiş ve 2026-27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası almıştı.

FİNALİN ADI: HULL CITY-MIDDLESBROUGH

Middlesbrough'un Southampton'ın yerine play-off finaline dahil edildiği karşılaşma, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti." ifadeleri kullanılmıştı.

4 PUAN SİLME CEZASI

Ayrıca açıklamada, Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarılmıştı.

