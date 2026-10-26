Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
26.10.2026 11:11
Son Güncelleme: 26.10.2026 11:24
Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçına saatler kaldı. Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde 6'da 6 yapma peşinde. Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Trabzonspor'da göreve geldikten sonra bütün kulvarlarda çıktığı 5 maçı da kazanan Thomas Reis serisini devam ettirmek istiyor.
Recep Uçar'ın ekibi ise ligde 3 maçlık aranın ardından kazanmayı hedefliyor.
Mücadelenin hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
ÇAYKUR RİZESPOR – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele yayıncı kuruluş tarafından Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İKİ DERBİYİ KAZANDI
Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Sowe.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Franculino.