Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş, Avrupa'da 268. kez sahne alacak
05.11.2026 16:20
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda zorlu İskoçya ekibi Celtic ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa'da 268. maçına çıkacak Beşiktaş galibiyet için sahada olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında heyecan Celtic-Beşiktaş maçıyla devam edecek. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, geride kalan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş, Celtic deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılarak gruplardaki avantajını artırmak istiyor. Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam İskoçya temsilcisi Celtic'in konuğu olacak.
Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 105. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 268. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 267 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.
Söz konusu karşılaşmaların 51'inde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.
Avrupa macerasında 365 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 401 gol gördü.
CELTİC PUANSIZ 4 TAKIMDAN BİRİ
Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek.
Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor. İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN OYNAMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşısında yeniden formasına kavuşabilir.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan Orkun Kökçü, takımla birlikte çalışmalarda yer alsa da sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı son değerlendirmenin ardından oyuncuyla ilgili karar verilecek.
BEŞİKTAŞ, AVRUPA LİGİ'NDE DOLU DİZGİN
Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.
Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 kez gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.