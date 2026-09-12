Cengiz Ünder şov yaptı, Çorum FK 6 gollü maçta Samsun'da farka koştu
12.09.2026 18:50
Çorum FK, Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u farklı mağlup etti ve üst üste 2. kez kazandı. Cengiz Ünder ve Ramirez, karşılaşmada yıldızlaştı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 71. dakikalarda Ramirez, 10 ile 15. dakikalarda Cengiz Ünder ve 69. dakikada Kyziridis kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı ise 5. dakikada Tomasson'dan geldi.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Çorum FK, puanını 7'ye yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez yenilen Samsunspor ise 4 puanla 14. basamakta yer buldu.
Çorum FK, gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak.