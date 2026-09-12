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Cengiz Ünder şov yaptı, Çorum FK 6 gollü maçta Samsun'da farka koştu

12.09.2026 18:50

Selim Başeğmezer

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Çorum FK, Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u farklı mağlup etti ve üst üste 2. kez kazandı. Cengiz Ünder ve Ramirez, karşılaşmada yıldızlaştı.

Cengiz Ünder şov yaptı, Çorum FK 6 gollü maçta Samsun'da farka koştu
Resmi Kurum

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cengiz Ünder şov yaptı, Çorum FK 6 gollü maçta Samsun'da farka koştu 1
Anadolu Ajansı

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 71. dakikalarda Ramirez, 10 ile 15. dakikalarda Cengiz Ünder ve 69. dakikada Kyziridis kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı ise 5. dakikada Tomasson'dan geldi.

Cengiz Ünder şov yaptı, Çorum FK 6 gollü maçta Samsun'da farka koştu 2
Anadolu Ajansı

Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Çorum FK, puanını 7'ye yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez yenilen Samsunspor ise 4 puanla 14. basamakta yer buldu.

Cengiz Ünder şov yaptı, Çorum FK 6 gollü maçta Samsun'da farka koştu 3
Anadolu Ajansı

Çorum FK, gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak.

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