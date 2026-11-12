Cevad Prekazi ülkesinde toprağa verildi. Vasiyeti yerine getirildi
12.11.2026 19:56
Son Güncelleme: 12.11.2026 20:03
69 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski yıldızı Cevad Prekazi toprağa verilirken, tabutuna da Galatasaray ve Partizan formaları örtüldü.
Eski Galatasaraylı futbolcu Cevad Prekazi'nin cenaze töreni, Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Lesce Mezarlığı'nda düzenlendi.
Aile üyeleri, dostları ve sevenleri son görevlerini yerine getirmek üzere bir araya gelirken Prekazi'nin tabutuna Galatasaray ve Partizan formaları örtüldü.
Onuruna düzenlenen anma törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkanı Sedat Artukoğlu, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Natan, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Bingöl Yurtsever ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı katıldı. Prekazi, 8 Kasım'da 69 yaşında hayatını kaybetmişti.
VASİYETİNİ DURSUN ÖZBEK YERİNE GETİRDİ
2016'da verdiği bir röportajda "Bu forma benim için her şey demek. Eşime de vasiyetimdir, öldüğümde tabutumda Galatasaray ve Partizan formaları olacak." diyen Cevad Prekazi'nin vasiyeti de yerine getirildi.
Prekazi'nin tabutunun üzerine Galatasaray formasını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek koydu