Cevad Prekazi ülkesinde toprağa verildi. Vasiyeti yerine getirildi

2016'da verdiği bir röportajda "Bu forma benim için her şey demek. Eşime de vasiyetimdir, öldüğümde tabutumda Galatasaray ve Partizan formaları olacak." diyen Cevad Prekazi'nin vasiyeti de yerine getirildi.

Prekazi'nin tabutunun üzerine Galatasaray formasını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek koydu