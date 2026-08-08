Chelsea, Milan'a şans tanımadı. Transferin gözdesi Leao oynadı, Amorim ile henüz galibiyet gelmedi

Yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde üçüncü hazırlık maçına çıkan Milan, henüz galibiyetle tanışamadı.

Portekizli çalıştırıcı yönetiminde Celtic ile 2-2, Inter ile 1-1 berabere kalan İtalyan devi, Chelsea'ye 3-0 mağlup oldu.