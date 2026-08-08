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Chelsea, Milan'a şans tanımadı. Transferin gözdesi Leao oynadı, Amorim ile henüz galibiyet gelmedi

08.08.2026 17:23

Selim Başeğmezer

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Avrupa futbolunda yeni sezon hazırlıkları sürerken Chelsea, özel maçta Milan'ı farklı mağlup etti.

Chelsea, Milan'a şans tanımadı. Transferin gözdesi Leao oynadı, Amorim ile henüz galibiyet gelmedi
Reuters

Avrupa futbolunda yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

 

Kulüpler arası düzenlenen özel maçta İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile Serie A temsilcisi Milan karşı karşıya geldi.

Chelsea, Milan'a şans tanımadı. Transferin gözdesi Leao oynadı, Amorim ile henüz galibiyet gelmedi 1
Reuters

Japonya'daki Bung Karno Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Chelsea'nin 3-0'lık zaferiyle sonuçlandı.

 

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 46. dakikalarda Joao Pedro ile 51. dakikada Moises Caicedo kaydetti.

AMORIM İLE GALİBİYET YOK 2
Reuters

AMORIM İLE GALİBİYET YOK

Yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde üçüncü hazırlık maçına çıkan Milan, henüz galibiyetle tanışamadı.

 

Portekizli çalıştırıcı yönetiminde Celtic ile 2-2, Inter ile 1-1 berabere kalan İtalyan devi, Chelsea'ye 3-0 mağlup oldu.

LEAO DA FORMA GİYDİ 3
Reuters

LEAO DA FORMA GİYDİ

Transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle sıkça anılan Rafael Leao, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

 

Portekizli futbolcu, ikinci yarının başında yerini Nkunku'ya bıraktı.

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