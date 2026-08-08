Chelsea, Milan'a şans tanımadı. Transferin gözdesi Leao oynadı, Amorim ile henüz galibiyet gelmedi
08.08.2026 17:23
Avrupa futbolunda yeni sezon hazırlıkları sürerken Chelsea, özel maçta Milan'ı farklı mağlup etti.
Avrupa futbolunda yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Kulüpler arası düzenlenen özel maçta İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile Serie A temsilcisi Milan karşı karşıya geldi.
Japonya'daki Bung Karno Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Chelsea'nin 3-0'lık zaferiyle sonuçlandı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 46. dakikalarda Joao Pedro ile 51. dakikada Moises Caicedo kaydetti.
AMORIM İLE GALİBİYET YOK
Yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde üçüncü hazırlık maçına çıkan Milan, henüz galibiyetle tanışamadı.
Portekizli çalıştırıcı yönetiminde Celtic ile 2-2, Inter ile 1-1 berabere kalan İtalyan devi, Chelsea'ye 3-0 mağlup oldu.