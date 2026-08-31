Çok konuşulacak Fenerbahçe kehaneti ve olay benzetme. "Mike Tyson'ı izleyenler bilir"
31.08.2026 10:58
Fenerbahçe'nin Samsunspor'u mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken bir yorum yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Vedat Muriqi ve 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından TV8'deki %100 Futbol programında dikkat çeken yorumlarda bulundu.
İşte Dilmen'in sözleri:
"MIKE TYSON GİBİ BAŞLADI"
"Mike Tyson'ı izleyenler bilir, Fenerbahçe öyle başladı. Kusursuz oynayan bir Fenerbahçe vardı. Brown'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok yüksek ücretlerle Avrupa'ya gidebilecek ilk isim bence Brown. Son paslarda halen problemi var ama atletizmi iyi. Yüksek şiddetli oynuyor."
"İLK YARIDA HAT-TRICK YAPARDI"
"Fenerbahçe, topu çok çabuk geri aldı. Şampiyonluk için önemlidir bu. Muriqi, Oğuz, Greenwood, İrfan Can gibi topu tutabilen oyuncular olduğu zaman gitti-geldi olmaz. İlk yarıda Muriqi hat-trick yapardı."
FENERBAHÇE KEHANETİ
"Galatasaray ile Fenerbahçe, 3 yıldır çok kopmuştu. 8. haftada falan puanlar tahmin ediliyordu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ilk yarıyı lider bitirecektir. 3-4 puan önde olacaktır diye düşünüyorum. Oynayan 11'den çok, kenardaki oyuncuların form durumu önemli."