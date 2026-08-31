Çok konuşulacak Fenerbahçe kehaneti ve olay benzetme. "Mike Tyson'ı izleyenler bilir"

"Mike Tyson'ı izleyenler bilir, Fenerbahçe öyle başladı. Kusursuz oynayan bir Fenerbahçe vardı. Brown'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok yüksek ücretlerle Avrupa'ya gidebilecek ilk isim bence Brown. Son paslarda halen problemi var ama atletizmi iyi. Yüksek şiddetli oynuyor."