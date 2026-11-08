Çorum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maç
08.11.2026 09:37
Son Güncelleme: 08.11.2026 10:01
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe, kritik mücadeleyi kazanmak ve milli araya moralli girmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan Çorum FK-Fenerbahçe maçıyla sürmeye devam edecek.
Süper Lig'de zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, 5 buçuk yıl aranın ardından yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maça çıkacak. Futbolseverler ise Çorum FK-Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR
Ligde son 2 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.
Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Çorum FK ile resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Çorum FK: Marcos Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Diomande, Kyziridis, Ramirez.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.
EMRE BELÖZOĞLU İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.
İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.
Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.
Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake'nin de kadroda olması beklenmiyor.
ÇORUM FK'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.
Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.
Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi yenerek lig sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.