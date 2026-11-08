Çorum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maç

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan Çorum FK-Fenerbahçe maçıyla sürmeye devam edecek.

Süper Lig'de zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, 5 buçuk yıl aranın ardından yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maça çıkacak. Futbolseverler ise Çorum FK-Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.