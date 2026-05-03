Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe'den istiyor. 22 milyon euro'ya ayrılık
03.05.2026 12:28
Selim Başeğmezer
Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği ve hissedarı olduğu Al Nassr'ın Fenerbahçe'den istediği isim ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Önce Rizespor maçındaki hatası sonra ise Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sarı-lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefinde yer alan kaleci Ederson ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
EDERSON'A BİR TALİP DAHA
Brezilyalı eldiven için ülkesinin basınından dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
RTl Esporte'nin haberine göre Al Hilal'in ardından Al Nassr da Ederson ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE'NİN KARARI
Fenerbahçe'nin, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve yüzde 15'lik hissesinin bulunduğu Al Nassr'dan gelecek olan teklifi değerlendirmeye alacağı aktarıldı.
SERBEST KALMA BEDELİ
Sarı-lacivertlilerin, sözleşmesinde 22 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli kaleciyi bu bedelin peşin ödenmesi halinde bırakacağı kaydedildi.
SON MAÇINA ÇIKMIŞ OLABİLİR
Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartın ardından PFDK tarafından 3 maç men cezası alan Ederson, sarı-lacivertliler ile son müsabakasına Galatasaray karşısında çıkmış olabilir.