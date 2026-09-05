Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bir rüyayı gerçekleştirecek. Aynı takımda forma giyecekler
05.09.2026 16:17
Dünya futboluna son 20 senede damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbolseverlerin rüyasını gerçekleştirebilir.
Kariyerinde Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi takımlar bulunan ayrıca Boca Juniors efsanesi olan Carlos Tevez, 2022 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
20 yılı aşkın futbolculuk hayatında 747 maça çıkan Arjantinli efsane, 308 gol - 144 asistlik bir performans sergiledi.
42 yaşındaki Tevez'in, efsanesi olduğu Boca Juniors formasıyla jübile yapacağı açıklandı.
Dünya futboluna damga vurmuş isimlerin jübilede yer alması beklenirken, eski golcünün daha önce Manchester United'da birlikte forma giydiği Cristiano Ronaldo ve Arjantin Milli Takımı'nda oynadığı Lionel Messi'nin de organizasyonda bulunacağı iddia edildi.
Boca yönetiminin jübileyi onaylaması halinde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, organizasyonda aynı takımın formasını terletecek.
Karşılaşmanın tarihi henüz belirlenmezken, 12-13 Aralık ya da 19-20 Aralık tarihlerinin olasılıklar arasında olduğu öğrenildi.