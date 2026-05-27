Crystal Palace-Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Konferans Ligi'nin şampiyonu belli oluyor
27.05.2026 16:10
İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, bu akşam UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Crystal Palace-Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Konferans Ligi final maçında İngiltere temsilcisi Crystal Palace, İspanya'nın zorlu ekibi Rayo Vallecano ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Crystal Palace-Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Almanya'da şehir ile aynı ismi taşıyan Leipzig Stadı'ndaki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KARŞILAŞMAYI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi İsveç'ten Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda ise İtalyan Marco Di Bello oturacak.
YARI FİNALDE ARDA TURAN'IN TAKIMINI ELEMİŞTİ
Yarı finalde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i yenen Crystal Palace, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başardı.
İspanyol ekibi Rayo Vallecano ise rakibi gibi ilk kez mücadele ettiği ve ilk kez çıktığı finalden şampiyonlukla ayrılmanın hesabını yapıyor.
Organizasyonda mutlu sona ulaşacak ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında yer alacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK RESMİ MAÇ
Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, kulüp tarihindeki ikinci Avrupa maceralarında finale isimlerini yazdırdı.
Taraflardan biri, elde edeceği şampiyonlukla kulüp tarihinin en önemli başarısını kazanacak.