Trabzonspor bu akşam Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde sezonun 3. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takım galibiyet için hesaplamalara başladı.

Kritik mücadele öncesinde ise karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. CSKA Sofya-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?