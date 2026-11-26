CSKA Sofya-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'da hedef galibiyet
26.11.2026 12:08
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 6 puanla 12. sırada yer alan Trabzonspor bu akşam kazanmak istiyor.
Trabzonspor bu akşam Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde sezonun 3. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takım galibiyet için hesaplamalara başladı.
Kritik mücadele öncesinde ise karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. CSKA Sofya-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bu akşam deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşacak.
Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yapacak.
Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR 6 PUANLA 12. SIRADA
UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, ikinci karşılaşmasında sahasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden, ardından Almanya temsilcisi Freiburg'a evinde 1-0 yenilen bordo-mavililer, 6 puanla 12. sırada yer alıyor.
CSKA Sofya ise oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan elde ederek 28. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR'DA 4 İSİM KARŞILAŞMADA YOK
Trabzonspor'da oynama izni olan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmada forma giyemeyecek, Stefan Savic'in de dinlendirilmesi bekleniyor.
Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak.