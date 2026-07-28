Cucurella’dan şampiyonluk dövmesi: Kolunda Luis de la Fuente var
28.07.2026 22:11
İspanya Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella, Dünya Kupası öncesinde verdiği sözü tutarak teknik direktör Luis de la Fuente’nin dövmesini koluna yaptırdı.
Cucurella, turnuvanın başında İspanya’nın şampiyon olması halinde De la Fuente’nin yüzünü dövme yaptıracağını açıklamıştı. İspanya’nın 19 Temmuz’da New Jersey’de oynanan finalde Arjantin’i 1-0 yenerek kupaya uzanmasının ardından 28 yaşındaki futbolcu sözünü yerine getirdi.
Real Madrid forması giyen sol bek, yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından “Söz tutuldu.” notuyla paylaştı.
Dövmede Luis de la Fuente, takım elbisesiyle Dünya Kupası’nı havaya kaldırırken tasvir edildi. İspanya böylece 2010’da Güney Afrika’da kazandığı ilk şampiyonluğun ardından tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Cucurella’nın paylaşımına takım arkadaşlarından ve spor dünyasının tanınmış isimlerinden de yorumlar geldi. İspanyol futbolcu Mikel Merino dövmeyi “tarihi” olarak nitelerken, tenisçi Carlos Alcaraz da “muhteşem” yorumunu yaptı.
Cucurella, Dünya Kupası öncesinde Chelsea’den Real Madrid’e transfer olmuştu. İspanya, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalmıştı. Teknik direktör De la Fuente, bu sonucun takımın şampiyonluk yolunda daha fazla motive olmasını sağladığını belirtmişti.
2022 yılında Luis Enrique’nin yerine göreve getirilen 65 yaşındaki De la Fuente, İspanya ile 2023 UEFA Uluslar Ligi’ni, EURO 2024’ü ve Dünya Kupası’nı kazandı.