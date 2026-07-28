Cucurella’dan şampiyonluk dövmesi: Kolunda Luis de la Fuente var

Dövmede Luis de la Fuente, takım elbisesiyle Dünya Kupası’nı havaya kaldırırken tasvir edildi. İspanya böylece 2010’da Güney Afrika’da kazandığı ilk şampiyonluğun ardından tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Cucurella’nın paylaşımına takım arkadaşlarından ve spor dünyasının tanınmış isimlerinden de yorumlar geldi. İspanyol futbolcu Mikel Merino dövmeyi “tarihi” olarak nitelerken, tenisçi Carlos Alcaraz da “muhteşem” yorumunu yaptı.