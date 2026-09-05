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Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarıyla görüştü

05.09.2026 17:07

NTV - Haber Merkezi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 büyük spor kulübünün başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarıyla görüştü
Resmi Kurum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla ve yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarıyla görüştü 1
Resmi Kurum

Erdoğan, "Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarıyla görüştü 2
Resmi Kurum

Cumhurbaşanı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulunu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunu ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarıyla görüştü 3
Resmi Kurum

Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.