Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarıyla görüştü
05.09.2026 17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 büyük spor kulübünün başkanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla ve yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti
Erdoğan, "Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı..
Cumhurbaşanı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulunu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunu ayrı ayrı kabul etti.
Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.