Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti
13.08.2026 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Trendyol Süper Lig’e yükselen futbol takımlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik.
Kulüplerimizin, daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum.
2026-2027 sezonunun adil rekabet ortamının hâkim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum.
Süper Lig’de ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."