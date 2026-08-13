Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



"Bugün Trendyol Süper Lig’e yükselen futbol takımlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik.

Kulüplerimizin, daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum.

2026-2027 sezonunun adil rekabet ortamının hâkim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum.

Süper Lig’de ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."