Daha bir yılı dolmadan dev zam. Yeni maaşıyla servet kazanacak
13.05.2026 09:56
Galatasaray'da şampiyonluk sonrası yeni sezon maaş planlaması başladı.
Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın maaşında güncelleme yapacak.
Yıllık 110 milyon TL alan Çakır'ın maaşında yüzde 82'ye yakın bir artış olacak.
Sabah'ın haberine göre; Çakır'ın maaşına Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla zam yapılacak.
Milli kalecinin yeni maaşına Barış Alper Yılmaz tarifesi uygulanacak.
Milli kaleci henüz takımda bir yılını doldurmadan maaşı Barış Alper ile eşitlenecek ve 200 milyon TL'ye yükseltilecek.
Çakır'ın sarı kırmızılı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.
Çakır şampiyonluk sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:
""Konuşulacak çok şey var da... Burada müsait değil ortam, başka zaman konuşuruz. Trabzonspor'da uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, hiç kimsenin orada kalbini kırmadım. Kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman en çok sevilen oyuncu ben olmuştum. Trabzonspor'da büyük başarılar yaşadık. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım her zaman. Şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Çok çalıştım. İyi performansla şampiyonlukla taçlandırdım. Seneye inşallah, bu sene alışma senemdi, daha büyük başarılar yaşarım inşallah. Ben buna inanıyorum. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum."