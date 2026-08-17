Daha imzaları kurumadan Fenerbahçe'den ayrıldılar. İki isim İstanbul'dan gitti
17.08.2026 20:43
Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında katılan iki futbolcu takımdan ayrıldı ve İstanbul'u terk etti.
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'e Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçına çevrildi.
Lyon ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde iki ayrılık birden yaşandı.
Resmi Kurum
beIN Sports'un haberine göre; Musaba ve Sidiki Cherif Fenerbahçe'den ayrılmak üzere İstanbul'dan ayrıldı.
Anadolu Ajansı
İki oyuncu transfer olacakları kulüplerle görüşme yapmak için yurt dışına gitti.