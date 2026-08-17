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Daha imzaları kurumadan Fenerbahçe'den ayrıldılar. İki isim İstanbul'dan gitti

17.08.2026 20:43

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında katılan iki futbolcu takımdan ayrıldı ve İstanbul'u terk etti.

Daha imzaları kurumadan Fenerbahçe'den ayrıldılar. İki isim İstanbul'dan gitti
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'e Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçına çevrildi.

 

Lyon ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde iki ayrılık birden yaşandı.

Daha imzaları kurumadan Fenerbahçe'den ayrıldılar. İki isim İstanbul'dan gitti 1
Resmi Kurum

beIN Sports'un haberine göre; Musaba ve Sidiki Cherif Fenerbahçe'den ayrılmak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Daha imzaları kurumadan Fenerbahçe'den ayrıldılar. İki isim İstanbul'dan gitti 2
Anadolu Ajansı

İki oyuncu transfer olacakları kulüplerle görüşme yapmak için yurt dışına gitti.

Daha imzaları kurumadan Fenerbahçe'den ayrıldılar. İki isim İstanbul'dan gitti 3
Anadolu Ajansı

Championship ekibi Norwich City, Musaba'nın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı.

Daha imzaları kurumadan Fenerbahçe'den ayrıldılar. İki isim İstanbul'dan gitti 4
Resmi Kurum

Sidiki Cherif ise Coventry City'e 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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