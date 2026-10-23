Daha önce "Bence olmayacak" demişti, Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray sözleri
23.10.2026 11:51
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
Dev maçın ateşi yavaş yavaş futbolseverleri sararken, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Volkan Demirel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Demirel, Kısa Paslar YouTube kanalında yaptığı Fenerbahçe değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a karşı ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini söyledi.
"O SAHAYA ÇIKMASI LAZIM KEREM'İN"
Demirel'in sözleri şöyle:
"Kerem Aktürkoğlu, derbide Galatasaray'dan geldiği için mutlaka oynaması lazım. Bunlar psikolojik taraflardır. Kerem; Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelmiş, o sahaya çıkması lazım. O sahaya çıkması lazım Kerem'in."
"FIRSAT BU"
"Çok kötü oynasın, geçmişten bahsediyorum, Slavia Prag maçı dökülsün, taraftarı alkışlamış... Fırsat bu. Kerem; Galatasaray'a gol atar, her şey unutulur. Bunlar psikolojik şeyler. Bir tarafa Oğuz'u koyarsın. Maçı kazanmak için. Kerem değil konu."
DAHA ÖNCE "BENCE OLMAYACAK" DEMİŞTİ
Volkan Demirel, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer sürecinde milli futbolcunun Avrupa'da kalması gerektiğini savunmuştu.
Demirel şu şekilde konuşmuştu:
"Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum.
Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem mi bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki ama bence Fenerbahçe'de olmayacak.
Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? O bence soru işareti.
Onun için bir şey diyemem anlatabildim mi? Yoksa Tümer ağabey de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum."
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu, 2013 yılında Hisareyn altyapısına transfer oldu ve yaklaşık 1 yıl sonra Başakşehir altyapısına imza attı.
Başakşehir'de U-21 takımına kadar yükselen Aktürkoğlu; 2017'de Bodrumspor'a kiralandı, 2018'de ise bedelsiz olarak Karacabey Belediye'ye transfer oldu.
1 sezon sonra Karacabey'den 24 Erzincanspor'a giden 28 yaşındaki futbolcu, 2020 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Galatasaray ile gösterdiği başarılı performansın ardından 13 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, 2025 yazında Fenerbahçe'ye 22 milyon 500 bin euro bedelle transfer oldu.