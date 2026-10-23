Daha önce "Bence olmayacak" demişti, Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray sözleri

Volkan Demirel, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer sürecinde milli futbolcunun Avrupa'da kalması gerektiğini savunmuştu.

Demirel şu şekilde konuşmuştu:

"Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum.

Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem mi bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki ama bence Fenerbahçe'de olmayacak.

Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? O bence soru işareti.

Onun için bir şey diyemem anlatabildim mi? Yoksa Tümer ağabey de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum."