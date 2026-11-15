Danimarka hezimeti sonrası Portekiz kaynıyor. Jesus'tan Ronaldo cevabı: "Neden arayayım?"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Dördüncü golün ardından stadyumu terk eden ve Ronaldo'nun adını haykıran taraftarlar vardı. Endişeli misiniz, takım onu aradı mı ve onu özlüyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Cristiano'yu aramak mı? Artık milli takımda olmadığına göre nasıl arayabiliriz ki? Onu aramak ancak bana arkadaşlık etmesi için ihtiyaç duysaydım söz konusu olabilirdi. Artık oynamıyor, burada değil. Zaten kendi kararını kendisi verdi.

Bu konunun mağlubiyetle hiçbir ilgisi yok. İnsanlar onu özlüyor, Cristiano’nun 23 yıl boyunca milli takım için yaptıklarını unutmadılar. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Kimse mutlu değil, bugün 4-1’lik bir mağlubiyet yaşamaya kesinlikle hazırlıklı değildik."