Danimarka hezimeti sonrası Portekiz kaynıyor. Jesus'tan Ronaldo cevabı: "Neden arayayım?"
15.11.2026 11:57
UEFA Uluslar A Ligi'nde Danimarka'ya farklı mağlup olan Portekiz'de teknik direktör Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo sorusunu yanıtladı.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Portekiz ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Estadio Municipal de Braga'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 4-1'lik skorla Danimarka oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada penaltıdan Hojbjerg, 50 ve 57. dakikalarda Hojlund ile 75. dakikada Andersen kaydetti. Portekiz'in tek sayısı ise 90+3. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.
RONALDO TEZAHÜRATI VE TEPKİLER
Bu skorun ardından Danimarka, puanını 9'a yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Portekiz ise 12 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmada Danimarka'nın 4. golü sonrası Braga'da tribünleri dolduran Portekiz taraftarları, takımın performansına tepki gösterirken Cristiano Ronaldo'ya destek çıktı.
Ronaldo lehine tezahüratlar yapılırken, bazı taraftarların stadyumu terk ettiği görüldü.
JESUS'TAN RONALDO CEVABI
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Dördüncü golün ardından stadyumu terk eden ve Ronaldo'nun adını haykıran taraftarlar vardı. Endişeli misiniz, takım onu aradı mı ve onu özlüyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Cristiano'yu aramak mı? Artık milli takımda olmadığına göre nasıl arayabiliriz ki? Onu aramak ancak bana arkadaşlık etmesi için ihtiyaç duysaydım söz konusu olabilirdi. Artık oynamıyor, burada değil. Zaten kendi kararını kendisi verdi.
Bu konunun mağlubiyetle hiçbir ilgisi yok. İnsanlar onu özlüyor, Cristiano’nun 23 yıl boyunca milli takım için yaptıklarını unutmadılar. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Kimse mutlu değil, bugün 4-1’lik bir mağlubiyet yaşamaya kesinlikle hazırlıklı değildik."
NELER YAŞANMIŞTI?
Yıldız futbolcu, eylül ayının sonunda teknik heyetten izin almadan milli takım kampından ayrılmış ve daha sonra geri dönmemişti.
Ronaldo, ayrılık kararının gerekçesi olarak Jorge Jesus'un verdiği sözleri tutmamasını göstermişti.
Portekiz Futbol Federasyonu, izinsiz milli takım kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası vermişti.
Ronaldo da bu durum sonrası Portekiz Milli Takımı'na veda ettiğini açıklamıştı.
Portekiz formasıyla 234 karşılaşmaya çıkan Ronaldo, 146 golle milli takım tarihine geçmişti.