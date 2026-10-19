Deplasmana gidecek olan Galatasaray endişeli. UEFA'ya güvenlik başvurusu
19.10.2026 11:39
Son Güncelleme: 19.10.2026 11:40
Fransa deplasmanına gidecek olan Galatasaray, hem kafile hem de taraftarların güvenliği için tedbirlerin artırılmasını istiyor.
GÜVENLİK ENDİŞESİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Çarşamba günü TSİ 19.45’te deplasmanda Fransız ekibi Lille’in konuğu olacak.
Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa’da çıkan olaylar nedeniyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA’ya başvuruda bulunacak.
TEDBİRLERİN ARTIRILMASINI İSTİYOR
Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin artırılmasını istiyor.
Öte yandan Fransa’da yarın oynanacak PSG - Barcelona karşılaşmasında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor.
NELER YAŞANDI?
Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak öğrenciler tarafından başlatılan ve yaklaşık 1 aydır süren eylemlere, her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verince sokaklar karıştı.
Hafta sonu sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı. Birçok bölgede çok sayıda yağmalama ve kundaklama vakalarının da görüldüğü olaylarda yakalananların sayısı 2 bin 400'ü aştığı bildirildi. Yaralanan jandarma ve polis memuru sayısının da bin olduğu açıklandı.
Dün akşam başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yakıp yıkanlar bunun bedelini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli." demişti.