Derbi bitti, birbirlerine girdiler. Fenerbahçeli Brown ve Galatasaraylı Abdülkerim'den olay açıklama

Fenerbahçeli Archie Brown ise gazetecilerin yaşanan kavgayla ilgili sorusuna şöyle cevap verdi:

"Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçını çekti, ben de onu savundum. Ardından benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı. Galatasaray'da yapılan bu; insanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz."