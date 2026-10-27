Derbi bitti, birbirlerine girdiler. Fenerbahçeli Brown ve Galatasaraylı Abdülkerim'den olay açıklama
27.10.2026 09:13
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan kavganın başrollerinden Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha bir anda karıştı.
Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan kavga, Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı ile devam etti.
BARDAKCI: "VİDEOYU İZLEYİN"
Takım arkadaşları ve güvenlik güçleri tarafından güçlükle ayrılan futbolculardan maç sonunda çarpıcı açıklamalar geldi.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, maç çıkışında basın mensuplarına "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz." dedi.
BROWN: "İNSANLARI TIRMALIYORLAR"
Fenerbahçeli Archie Brown ise gazetecilerin yaşanan kavgayla ilgili sorusuna şöyle cevap verdi:
"Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçını çekti, ben de onu savundum. Ardından benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı. Galatasaray'da yapılan bu; insanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz."
NE OLMUŞTU?
Derbinin son düdüğünün çalmasının ardından Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai birbirlerini yakasından tutarak kavgaya tutuştu.
Güvenlik güçleri ve futbolcular iki ismi ayırmak isterken, ilk Galatasaraylı Abdülkerim futbolcuların yanına gitti.
Daha sonra Fenerbahçeli Archie Brown, Abdülkerim Bardakcı'yı tartışmanın olduğu bölgeden uzaklaştırdı ve o bölgde ayrı bir kavga çıktı.
Brown ve Bardakcı'nın birbirinin boğazına sarıldığı görülürken, güvenlik güçleri ve futbolcuların da olaya dahil olmasıyla izdiham yaşandı.
Daha sonra Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle kavga yatıştı.